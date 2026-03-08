Hoje é Dia da Mullher

Neste domingo, Dia da Mulher, é dia de reconhecer as conquistas sociais, políticas, económicas e culturais das Mulheres ao longo da história. As comemorações surgiram no início do século XX, a partir de movimentos operários e feministas na Europa e nos Estados Unidos. A data foi oficializada em 1975, na Organização das Nações Unidas e homenageia a luta por melhores condições de trabalho, igualdade salarial e voto. Atualmente, este dia é marcado por eventos, debates, campanhas e manifestações que defendem os direitos das Mulheres e promovem a igualdade de oportunidades em áreas como o trabalho, a política, a educação e a tecnologia.