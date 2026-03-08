Candidaturas para o Prémio Eduardo Lourenço abertas até 27 de março
As candidaturas para a 22ª edição do Prémio Eduardo Lourenço encontram-se abertas até 27 de março. Recorde-se que o prémio destina-se a galardoar personalidades ou instituições com intervenção relevante no âmbito da Cultura, Cidadania e Cooperação Ibéricas. O prémio foi instituído em 2004 para homenagear o mentor do Centro de Estudos Ibéricos (CEI), Eduardo Lourenço, natural de São Pedro de Rio Seco, concelho de Almeida. O escritor e filósofo faleceu a 1 de dezembro de 20020, aos 97 anos de idade e, recorde-se, dá nome à Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, na Guarda. O Galardão, no montante de 7.500 euros será atribuído por um júri constituído pelos membros da Direção do Centro de Estudos Ibéricos (Reitor da Universidade de Coimbra, Reitor da Universidade de Salamanca e Presidente da Câmara Municipal da Guarda) e por mais oito elementos (representantes das Comissões Executiva e Científica do CEI e quatro personalidades convidadas pelas duas Universidades). Qualquer instituição ou pessoa pode enviar propostas de candidatura para o Centro de Estudos Ibéricos, conforme regulamento, disponível no link https://pel.cei.pt/regulamento/
