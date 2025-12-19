Governo revoga contrato de arrendamento entre Turismo de Portugal e ENATUR

O Governo decidiu revogar o contrato de arrendamento celebrado entre o Turismo de Portugal e a ENATUR que previa a requalificação do edifício devoluto no centro da cidade da Guarda, que seria posteriormente incluído numa unidade da rede de Pousadas de Portugal. A resposta vem na sequência da pergunta apresentada pelos socialistas ao Governo, mais especificamente ao Ministro da Economia sobre “Quando começam as obras de reabilitação e a data da reabertura do Hotel Turismo?”.

«É um recuo», diz a deputada socialista pelo círculo da Guarda, Aida Carvalho, que garante que irá «questionar o Turismo que estratégia vai apresentar para a requalificação o imóvel e não iremos abandonar o dossier». Aida Carvalho criticou a deputada social-democrata, Dulcineia Catarina Moura, que, segundo a socialista, «não se opôs publicamente à revogação do contrato nem defendeu a continuidade do projeto tal como estava previsto, assumindo assim responsabilidade política perante a região pela aceitação deste recuo», e acrescenta que entende o silêncio de Dulcineia Catarina Moura como uma «certa cumplicidade entre o que está a acontecer».