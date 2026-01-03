Fernando Carvalho Rodrigues distinguido pelo Presidente da República

O professor emérito Fernando Carvalho Rodrigues, fundador da UNIDCOM/IADE (Centro de investigação orientado para o design, do IADE – Universidade Europeia), foi distinguido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública, uma das mais altas condecorações atribuídas pelo Estado português na área do ensino e da investigação.

Esta distinção representa um reconhecimento público da excelência académica e científica associada ao IADE e à UNIDCOM, reforçando a qualidade do seu corpo docente e da investigação desenvolvida, bem como o impacto do seu contributo para o ensino superior em Portugal.