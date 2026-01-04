Autarquia de Figueira de Castelo Rodrigo aumenta apoio a estudantes do ensino superior

A Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo entregou 27 novas bolsas de estudo a alunos do concelho que ingressaram este ano no ensino superior. A medida beneficiou de um reforço financeiro com o objetivo de mitigar os custos associados à formação académica. Este apoio, destinado a estudantes que integraram o ensino superior, tem como objetivo principal «incentivar o prosseguimento dos estudos e aliviar a carga financeira das famílias», adiantou a autarquia numa nota enviada a O INTERIOR. Comparativamente ao ano anterior, o município aplicou uma atualização baseada no Índice de Preços do Consumidor, resultando num aumento de cerca de 3 por cento no valor individual do apoio, que se fixa agora nos 859,52 euros. Para Carlos Condesso, presidente da Câmara figueirense, esta medida é «um investimento na política educativa local e, simultaneamente, um investimento no futuro e no desenvolvimento estratégico do próprio concelho».