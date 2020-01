Empresa da Guarda produz alcatifa reciclável para eventos

Uma empresa da Guarda iniciou este ano a produção de uma alcatifa reciclável específica para eventos. Criada pelos empresários Pedro Tavares e João Gonçalves, a “start-up” Karpet2R – Walking to the Future utiliza regenerados têxteis, roupas e desperdícios industriais na produção da alcatifa.

Segundo o guardense Pedro Tavares, ligado ao setor têxtil através da Sociedade Manuel Rodrigues Tavares, a ideia surgiu após verificar que no final dos grandes eventos as alcatifas, compostas 100 por cento por propileno plástico, eram deitadas fora. «São quilos e quilos que, no fundo, vão para o lixo no final de cada evento. Começámos a equacionar a possibilidade de criar um produto que possa durar um bocado mais e que seja sustentável», disse o empresário. E assim surgiu a Karpet2R, um produto mais espesso que as alcatifas habitualmente utilizadas – tem cerca de meio centímetro de espessura, quando a tradicional possui uma média de dois milímetros – e produzida totalmente a partir de materiais reciclados.

«Nós produzimos neste momento uma alcatifa com zero de produto virgem. É uma alcatifa cem por cento reciclada», explica Pedro Tavares, cujo parceiro neste negócio é da Covilhã e trabalha na área da reciclagem têxtil. «Depois do evento, nós próprios recolhemos a alcatifa e voltamos a reciclá-la, já não para essa finalidade, mas para outros produtos de gama mais baixa», adianta o empresário. A cor da alcatifa, que «não fica mais barata» do que as similares, depende das cores naturais dos tecidos utilizados, já que esta não é submetida a processos de tingimento. O produto já foi testado com sucesso em eventos da “All We Do Moments”, empresa de eventos detida pelos mesmos empresários.

O seu fabrico é feito numa empresa da região e os empresários pretendem agora colocá-la em eventos de renome, como o Planetiers World Gathering, um evento de inovação sustentável agendado para abril, em Lisboa, e no próximo Rock In Rio. Poderá também ser utilizada na próxima Feira Ibérica de Turismo, que se realiza na Guarda entre 30 de abril e 3 de maio. Em 2019, ainda em início de actividade, a empresa produziu 20 mil metros quadrados de alcatifa reciclável, mas o objetivo é atingir os 50 mil metros quadrados no próximo ano.