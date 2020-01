António Saraiva expõe na Sociedade de Belas Artes

O arquitecto guardense António Saraiva está presente na Sociedade de Belas Artes, em Lisboa, com a escultura “Renascer”.

A obra em aço oxidado insere-se no salão Convívio dos Artistas Sócios 2019 e estará patente até 18 de janeiro naquela instituição. A mostra inclui a participação exclusiva dos membros deste grupo e conta com 166 artistas de várias vertentes, como a pintura, cerâmica, medalhística, fotografia e técnicas mistas.