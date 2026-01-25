“…E temos o povo…” já está a ser transmitido na Rádio Altitude

A casa do Altitude, na Guarda, já começou a receber muitos daqueles que querem ouvir os sons da primeira montagem radiofónica do 25 de Abril de 1974, e já se começaram a ouvir os primeiros minutos da reportagem radiofónica.

A escuta coletiva “…E temos o povo…” vai andar de norte a sul do país ao longo de 2026, sempre ao dia 25 de cada mês, tendo o périplo começado exatamente na Guarda, na casa da rádio local mais antiga do país. Trata-se da estreia de uma iniciativa da Comissão dos 50 Anos do 25 de Abril, em que será divulgada a reportagem dos jornalistas Pedro Laranjeira, que morreu em 2015, Paulo Coelho e Adelino Gomes, feita entre o Largo do Carmo e o Terreiro do Paço há precisamente 51 anos.

Até às 19 horas pode visitar as instalações da rádio Altitude e ouvir a emissão com os primeiros registos audiovisuais da Revolução dos Cravos – uma emissão de quatro horas para ouvir na íntegra na sede do Altitude, no Parque da Saúde da Guarda.