Música e instrumentos antigos no TMG

O Teatro Municipal da Guarda (TMG) acolhe esta sexta e sábado conferências, exposições e concertos no âmbito do evento cultural “Delyramus”.

Dedicada à música e aos antigos instrumentos de corda europeus, a iniciativa é coorganizada pela ADM Estrela e por organizações do setor social de Espanha e Itália. Da programação realce, na sexta (18 horas), para o concerto “Músicas que nos Hermanan”, protagonizado pelo português Manuel Morais e pelos espanhóis Fernando Marín e Luismi Bajén. O repertório escolhido são obras dos séculos XV, XVI e XVII executadas com instrumentos de música antiga reconstruídos a partir de pinturas antigas no âmbito do projeto “Delyramus”. No sábado (21h30) acontece o espetáculo “Confidências”, a cargo dos utentes do Centro de Atividades Ocupacionais da ADM Estrela que frequentaram este ano um atelier de formação performativa. A execução e direção é da Cooperativa Cultural Coruja do Mato e a direção artística de Tiago Pereira.

Nestes dois dias estão ainda agendados workshops de construção de instrumentos antigos, uma exposição de instrumentos antigos e as conferências “Violeiros y Violeros, Relações Mútuas e Influência da Sua Arte Sobre a América nos Séculos XVI e XVII”, pela Escuela de Violeria Muslyramus de Saragoça; “MIRIAM – (Método Instrumental de Recogida de Información sobre Accesibilidad en Museos)” e “Música e Arte nas Escolas”, pela Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). Cofinanciado pelo programa Europa Criativa: Cultura, o “Delyramus” envolve a ADM Estrela (Guarda), a Fundação Rey Ardid (Saragoça), a Universidade Rey Juan Carlos (Madrid), a Muslyramus (Saragoça) e a Fondazione di Comunità del Centro Storico de Nápoles (Itália), com o apoio do TMG.