Concelho de Manteigas «está na moda», diz autarca

«Manteigas está na moda», quem o diz é o presidente do município que organizou no último fim de semana o Festival de Outono para promover o concelho serrano e as suas paisagens nesta altura do ano.

«Seria muito mau se Manteigas, com o potencial de atração que tem com estas cores outonais, não o utilizasse para atrair mais turismo», disse Esmeraldo Carvalhinho à margem da abertura do certame que decorreu na Praça Municipal e foi organizado pela autarquia. Durante dois dias houve animação, atividades desportivas, concursos gastronómicos, uma saída de campo micológica, um magusto e cerca de duas dezenas de expositores. Para o autarca, trata-se de um evento «que já se vai consolidando e que atrai muitos visitantes», sendo, por isso, mais uma oportunidade para visitar o concelho que é o “coração” da Serra da Estrela. «Este tipo de iniciativas são atrativas porque Manteigas começa a estar na moda e tem cada vez mais notoriedade fora das fronteiras da região», acrescenta Esmeraldo Carvalhinho.

«Hoje, quem vem a Manteigas sente-se bem porque tem alojamento de qualidade, porque está no meio da natureza e tem estas cores fantásticas nesta época do ano em que a diversidade e beleza natural das nossas paisagens são um verdadeiro ícone da Serra da Estrela. Por isso, nada melhor para o descanso e a paz de espírito do que vir a Manteigas nesta altura», reforça o edil. De resto, o presidente do município garante que quem faz os percursos pedestres existentes no concelho tem «a cada 500 metros novas sensações, e é com isso que atraímos turistas». Em 2020 o município vai continuar a apostar nesta área com a conclusão da construção do Centro de Energia Viva de Montanha, que a Câmara quer integrar na rede dos Centros de Ciência Viva, e a criação de um parque botânico nas imediações deste equipamento.

No próximo vai também arrancar a empreitada de um percurso pedonal à beira do rio Zêzere, para «aproximar mais a vila do rio e criar mais dinâmicas de atração turística», disse Esmeraldo Carvalhinho.