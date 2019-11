Desafio “Isto é de Loucos” na sexta-feira na Covilhã

O terceiro desafio noturno “Isto é de Loucos” acontece esta sexta-feira na Covilhã, numa organização do Penta Clube.

A atividade inclui uma caminhada de 9 quilómetros, uma corrida de atletismo de 12 quilómetros e outra de bicicleta de 20 quilómetros. As três modalidades são de dificuldade média e alta e percorrem trilhos, ruas, quelhas, escadarias, subidas e descidas, funiculares, pontes, entre outros lugares da cidade. A partida está marcada para o Serra Shopping, com os primeiros participantes a saírem pelas 21 horas.