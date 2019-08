Faleceu Alexandre Soares dos Santos

Morreu esta noite o antigo líder do grupo Jerónimo Martins, Alexandre Soares dos Santos, vítima de doença prolongada. Com 84 anos de idade (faria 85 no próximo mês), o gestor e empresário contribuiu decisivamente para afirmação do grupo industrial e comercial que foi desenvolvido pelo seu avô, Francisco Manuel dos Santos – que era natural do Safurdão, no concelho de Pinhel. Alexandre Soares dos Santos ficou conhecido pelo desenvolvimento da rede de supermercados Pingo Doce (que criou em 1978) e pela internacionalização do grupo, nomeadamente na Polónia, onde os supermercados Biedronka lideram a distribuição, e também na Colômbia onde regista um grande crescimento. O grupo Jerónimo Martins tem também interesses em outras atividades económicas, como a indústria alimentar e de detergentes, e alargou a sua relevância à atividade social, cultural e cientifica, em especial com a Fundação Francisco Manuel dos Santos e com a implementação da base de dados e estudos Pordata. Entretanto, o Presidente da República apresentou condolências à família Soares dos Santos considerando que o empresário marcou a economia portuguesa.