Beiras e Serra da Estrela regista aumento de 10,5% nas dormidas

A região das Beiras e Serra da Estrela registou, em 2018, um aumento de 10,5 por cento nas dormidas, relativamente ao ano anterior.

Os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no documento relativo às Estatísticas do Turismo em Portugal 2018, mostram que a região registou mais 72.700 dormidas turísticas do que em 2017. Neste ano o total era de 689.200 dormidas, sendo que em 2018 este indicador cresceu para 761.900. Este aumento traduz-se num acréscimo relevante dos lucros provenientes do alojamento: 40,3 milhões de euros foi o valor dos proveitos totais das dormidas nas Beiras e Serra da Estrela em 2018, de acordo com o INE. Deste valor, 20,3 milhões corresponde ao lucro obtido em zonas pouco povoadas e o restante a zonas medianamente povoadas. Regista-se, assim, um aumento de 6 milhões de euros face a 2017, ano em que os lucros relativos ao alojamento foram de 34,3 milhões de euros no total (sendo 18,4 milhões relativos a áreas pouco povoadas).

Na região Centro – aquela que registou o maior número de dormidas (19 milhões, no total) – a grande maioria dos turistas desloca-se por motivos de visita a familiares ou amigos. O aumento significativo no turismo em Portugal e, em particular, nas regiões do interior, foi salientado por Ana Mendes Godinho. Na sexta-feira, no âmbito da inauguração da Feira de São Bartolomeu, em Trancoso, a secretária de Estado do Turismo congratulou-se com este incremento que afirma resultar «de programas específicos» desenhados para o desenvolvimento de regiões de baixa densidade. A governante salientou que «ultrapassámos pela primeira vez os 10 milhões de dormidas no interior», facto que mostra a «efetividade das medidas adotadas pelo Governo», de acordo com a responsável.