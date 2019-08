Pinhel inaugura Parque Urbano nas Festas da Cidade

O novo Parque Urbano de Pinhel vai ser inaugurado no dia 25, Dia da Cidade, pela presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana Abrunhosa.

O espaço de lazer foi construído no local do antigo Campo de Futebol Astolfo da Costa e resulta de um investimento de cerca 630 mil euros, comparticipados no âmbito do Portugal 2020 – Programa Operacional Regional do Centro. Segundo a autarquia, o parque possui áreas verdes, uma rede de caminhos, várias zonas de estadia, um pequeno lago, ladeado por um edifício de apoio com bar, e um minianfiteatro. Há ainda zonas destinadas à prática de basquetebol, voleibol de praia e ténis de mesa, bem como equipamento infantil, mesas e bancos e um espaço para a prática de jogos tradicionais. Agendada para as 12 horas, a inauguração do novo espaço urbano coincide com o encerramento das Festas da Cidade, que se iniciam este sábado com a abertura do já famoso “Slide Fest”, um mega escorrega aquático que vai permanece na “cidade-falcão” durante o fim de semana, na zona do Estádio Municipal de Pinhel.

No sábado à noite acontece uma “Silent Party”, uma festa de música sem ruído, que propõe desfrutar do ambiente sonoro através de auscultadores – que serão distribuídos aos participantes. O evento decorre no Largo Ministro Duarte Pacheco, a partir das 22 horas. A maratona de atividades prossegue com os jogos “Freguesias Sem Fronteiras”, de 19 a 22 de agosto, no polidesportivo da EB2 de Pinhel, sendo o dia 22 dedicado aos mais novos (sub-13). A agenda inclui também o projeto “O.P.(us) – Ópera no Património” que se desenrola de 22 a 25 de agosto (ver página 13) e a Taça Internacional de Drift, a 24 e 25 de agosto, com pilotos portugueses, espanhóis, franceses e suíços, e o Campeonato de Portugal da modalidade organizado pela FPAK – Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

Para o dia 25, Dia da Cidade, ficam reservadas a sessão solene (10 horas, em frente aos Paços do Concelho) e a inauguração do Parque Urbano. O feriado municipal termina com a habitual Sunset e White Party, que este ano decorre no Parque Urbano, a partir das 18h30. À noite, os Ciganos d’Ouro e Jorge Palma atuam no Largo dos Combatentes.