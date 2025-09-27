Sem categoria

800 Gondomar no café-concerto

27 Setembro, 2025
Escrito por ointerior

A banda 800 Gondomar atua no café-concerto do TMG na sexta-feira (22 horas).
Criada nos anos 80, o grupo mistura elementos do rock clássico com uma atitude punk, tendo ganho notoriedade pelas suas performances ao vivo. Os 800 Gondomar deixaram «uma marca significativa na história do rock português, sendo reconhecidos pela sua contribuição vibrante à cultura musical da década de 80», adianta a produção. A entrada é livre.

