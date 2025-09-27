Atleta guardense Paulo Gomes participou no Mundial de Montanha

O atleta guardense Paulo Gomes integrou a seleção nacional portuguesa no Campeonato Mundial de Montanha, que decorreu em Canfranc (Espanha). Participou na prova “Uphill” (subida vertical de 6 quilómetros), tendo obtido a 73ª posição, entre mais de 150 participantes.

Paulo Gomes, com 52 anos de idade, foi o terceiro português a chegar à meta, numa prova ganha pelo suíço Bonnet Rémi. Marcelo Gonçalves foi o primeiro português a cortar a meta, obtendo o 49º lugar.

Paulo Gomes, que faz parte do GDCGuilhovai (Aveiro), é um ex-atleta Olímpico, tendo conquistado, ao longo da carreira, inúmeros títulos distritais e nacionais.