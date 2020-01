Touro mata homem em Figueira de Castelo Rodrigo

Um homem foi morto numa quinta em Reigada, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, por um touro, segundo avança o jornal “Correio da Manhã”.

A vítima mortal teria ido alimentar o animal -que era mantido na quinta junto com outro gado – quando o acidente aconteceu. Dominique Cruz, com 40 anos de idade, era funcionário da empresa Águas do Zêzere e Côa. O alerta foi dado pela esposa que estranhou o tempo que o marido demorou a regressar.

A GNR abateu o animal devido à agressividade que mostrava e que impedia o acesso dos bombeiros e VMER.