O primeiro bebé do ano da região da Beira Interior já nasceu.

Hoje às 13h49, no Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, na Covilhã, nasceu o Gonçalo, um bebé saudável com 2,970 quilogramas. Os pais, Carla Afonso e João, de 36 e 32 anos, respetivamente, são naturais do Fundão, sendo este o seu primeiro filho.

Muitos parabéns!