Politécnico de Viseu coordena projeto de valorização das vinhas

O Instituto Politécnico de Viseu está a coordenar um projeto sobre a valorização das vinhas da sub-região da Serra da Estrela. A iniciativa tem a duração de três anos e conta com um financiamento global de 212 mil euros.

Todos os parceiros estiveram reunidos na Câmara Municipal de Gouveia, onde foi o arranque dos trabalhos do projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pela Fundação “La Caixa”. A reunião serviu para, segundo os promotores, «programar e articular os trabalhos entre todos os parceiros envolvidos». As atividades começam já este mês e estendem-se até ao final de 2028. Em Gouveia estiveram também os responsáveis da Comissão de Coordenação da Região Centro, Adega Cooperativa de Vila Nova de Tazem e a empresa Casa da Passarella.

Recorde-se que este projeto é apoiado pelo Programa Promove da Fundação “la Caixa”, em colaboração com o BPI e com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), e terá como objetivos principais efetuar uma prospeção e caracterização das vinhas tradicionais existentes na sub-região da Serra da Estrela com o objetivo de preservar e valorizar os recursos genéticos aí existentes, bem como o património histórico e cultural. Com o projeto vai ser possível realizar o «inventário e caracterização das vinhas tradicionais, através de uma avaliação da sua riqueza vitícola, do seu ecossistema e do seu potencial enológico».

Além de tudo isso, o projeto contribui para o «levantamento do património histórico e cultural associado às vinhas e vinhos tradicionais, e ainda a realização de ações de valorização dos territórios vitícolas da sub-região da Serra da Estrela destinadas a diversos públicos, nomeadamente através da criação de um roteiro on-line das vinhas tradicionais nesta região».