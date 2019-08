Os artistas que vão dar música à Feira

A tradicional Feira de São Bartolomeu possui, além das tasquinhas, restauração e artesanato, grandes nomes da música portuguesa ao longo dos vários dias do evento. Este ano, Mariza é a primeira grande atuação do certame, com a fadista a subir ao palco no dia inaugural (esta sexta-feira). A cantora, que se tornou uma estrela de alcance internacional, lançou o seu sétimo álbum de estúdio em 2018, no qual se inclui o grande êxito “Quem Me Dera”.

O segundo dia tem em cartaz o concerto de David Carreira, que traz a música pop portuguesa ao palco de Trancoso. O artista soma popularidade em Portugal e França, possui vários êxitos com milhões de visualizações no youtube tendo já conquistado diversos prémios, entre eles dois MTV Europe Music Awards. Este espetáculo antecede os concertos de Ruizinho de Penacova (no dia 11), Tributo Pink Floyd (dia 12) e Sons da Terra (dia 13), que complementam o cartaz de luxo do evento. Paulo Gonzo, um dos nomes emblemáticos da música nacional, tem concerto agendado para dia 14. O consolidado cantor lançou este ano um novo single nas plataformas digitais intitulado “Diz que sim”, anunciado como um tema que fará parte do próximo álbum de originais.

Segue-se no dia 15 a dupla de São Tomé e Príncipe Calema. Nesta passagem por Trancoso, o duo formado pelos irmãos Fradique e António Mendes Ferreira vai apresentar o seu mais recente single “Presa”, que foi lançado em junho e já possui mais de 300 mil visualizações. A voz dos extintos “Santos e Pecadores” vai fazer-se ouvir no palco da Feira de São Bartolomeu no dia seguinte. A 16 de agosto Olavo Bilac estará em Trancoso para um concerto inserido na sua Tour comemorativa de 25 anos de carreira, onde poderão ouvir-se os grandes êxitos do cantor.

No dia 17 será a vez dos Expensive Soul atuarem. Os autores de “O Amor É Mágico” lançaram recentemente o álbum “A Arte das Musas” e celebram já 20 anos de carreira. A Feira de São Bartolomeu encerra no dia 18 com o habitual Festival de Folclore, que contará com a atuação de vários grupos etnográficos. Os bilhetes têm um custo de 2,50 euros por dia, com exceção para o concerto de Mariza (3 euros) e dos dias 11, 12 e 13, que têm entrada gratuita. As bilheteiras estão abertas das 19 às 24 horas, excepto no dia do concerto da fadista, quando poderão ser vendidos bilhetes a partir das 17 horas.