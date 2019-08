148 expositores confirmados na Feira de São Bartolomeu

Este ano o certame trancosense conta com 148 expositores, distribuídos por 215 lotes, que ocupam uma área total de 32 mil metros quadrados.

Tomás Martins, presidente da direção da Associação Empresarial do Nordeste da Beira (AENEBEIRA), afirma que, devido à grande solicitação de espaços de exposição na feira, «tivemos mesmo de deixar alguns agentes locais de fora por não termos capacidade para disponibilizar mais lotes». Nos espaços já ocupados irão existir stands dedicados a maquinaria agrícola, concessionários automóveis (novos e usados), artesanato, gastronomia, diversões e várias atividades económicas regionais. Tomás Martins confessa ter «boas expetativas» relativamente à edição deste ano da feira e salienta que «o facto de a calendarização ser um pouco mais cedo do que o habitual – ocupando a primeira quinzena de agosto – deverá traduzir-se numa ainda maior percentagem de visitantes». O responsável refere que «é uma altura em que a comunidade emigrante está presente em força» na região, facto que, aliado ao «fantástico» cartaz desta edição, irá resultar numa grande afluência de público.