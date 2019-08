AD Fundão e Joel Rocha nomeados para prémios “Quinas de Ouro”

A AD Fundão está nomeada para os prémios “Quinas de Ouro”, cuja gala terá lugar a 2 de setembro, em Lisboa.

A formação que milita da Iª Divisão Nacional de futsal concorre ao título de “Melhor Equipa de Fustal Masculino” e tem como concorrentes o Modicus, a seleção portuguesa de sub-19, Sporting e Benfica. Na época transata os fundanenses disputaram as meias-finais da Iª Divisão e da Taça de Portugal. Também no futsal, o covilhanense Joel Rocha, técnico do Benfica, que venceu o campeonato e a Taça da Liga, está nomeado para treinador do ano de fustal masculino. Os galardões “Quinas de Ouro” destinam-se a «reconhecer e destacar o trabalho dos portugueses e portuguesas com melhor desempenho no futebol, futsal e futebol de praia no ano civil de 2018 (seja em Portugal ou no estrangeiro)». A organização é da Federação Portuguesa de Futebol, Associação Nacional dos Treinadores de Futebol e pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. A votação já pode ser feita em quinasdeouro.fpf.pt e estende-se até 23 de agosto.