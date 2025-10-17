Loriga considerada “Melhor Aldeia Turística” de 2025 pela Organização Mundial do Turismo

Loriga, no concelho de Seia, foi distinguida pela Organização Mundial do Turismo, uma organização das Nações Unidas, como “Melhor Aldeia Turística 2025”. A escolha foi revelada esta sexta-feira pelo Turismo de Portugal, numa nota enviada a O INTERIOR.

Além da vila situada no Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), foram também galardoadas na quinta edição da iniciativa “Best Tourism Villages” a vila alentejana de Mértola e a aldeia Vila Nogueira de Azeitão (Setúbal). Válido por três anos, este selo destina-se a premiar os melhores destinos rurais do mundo e foi atribuído em Huzhou, na China.

A iniciativa distingue, a nível mundial, os destinos rurais «com maiores capacidades turísticas para se afirmarem como motores de desenvolvimento económico e social, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas», lembra o Turismo de Portugal.

Além de reconhecer a excelência turística, o selo “Best Tourism Village” contribui para dar visibilidade às comunidades locais, aumentar o potencial turístico dos territórios e promover a partilha internacional de boas práticas e experiências.

Atualmente, a rede “Best Tourism Villages” reúne cerca de duas centenas de destinos em todo o mundo, entre os quais vários portugueses reconhecidos em edições anteriores, como Castelo Novo (Fundão), Castelo Rodrigo (Figueira de Castelo Rodrigo), Cumeada, Ericeira, Manteigas, Óbidos, Santa Cruz da Graciosa, Sortelha (Sabugal), Vila da Madalena, além de Ferraria de São João e Vila de Frades, também integradas no Upgrade Programme.