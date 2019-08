Licores da Zimbro premiados em concurso internacional

A empresa Zimbro – Licores e Espirituosas, sediada no parque industrial do Tortosendo (Covilhã), viu três dos seus produtos distinguidos com uma medalha de bronze na International Wine & Spirit Competition 2019, em Londres).

Os resultados foram divulgados no passado dia 29 de julho, tendo os prémios sido atribuídos à Aguardente de Cereja do Fundão – Kirsch, ao Licor Flor de Sabugueiro e ao Refugees Rum – Blending by Ljubomir Stanisic. A avaliação é feita através de prova cega e as medalhas são «um sinónimo de qualidade e uma referência para os consumidores», de acordo com a empresa. O Refugees Rum obteve 89 pontos (classificação máxima no intervalo “bronze”), o Licor Flor de Sabugueiro conquistou 88 pontos e a Aguardente de Cereja do Fundão – Kirsch teve uma classificação de 86 pontos. O concurso londrino já conta com 50 anos de atividade e avalia bebidas de mais de 90 países. Na categoria das espirituosas avaliou, este ano, mais de 3 mil candidaturas.