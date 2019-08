Sessões de cinema ao ar livre no Museu da Guarda

O trabalho de vários realizadores consagrados estará em exibição na Guarda no âmbito da atividade “Cinema no Museu”, que começou na terça-feira.

Do cartaz constam grandes obras cinematográficas no pátio da instituição e o primeiro filme a ser projetado foi o emblemático “A Corda”, de Alfred Hitchcock. Na próxima terça-feira (21h30) será exibido “A Festa”, de Blake Edwards. Segue-se “Annie Hall”, de Woody Allen, exibido uma semana depois (à mesma hora) e “Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos”, da autoria do espanhol Pedro Almodóvar, que encerra este ciclo de cinema ao ar livre a 3 de setembro. A atividade é organizada pelo município, em parceria com o Cineclube da Guarda, e faz parte do programa de animação da cidade “Verão em Alta”, que inclui «propostas artísticas para todos os públicos, que vão da música ao cinema e da dança ao desporto», de acordo com a autarquia.