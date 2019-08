Conhecidos vencedores do Orçamento Participativo em Fornos de Algodres

A construção do Centro de Desportos de Natureza (Fornos de Algodres), a requalificação do Terreno do Pombal (Infias) e a criação de um Parque de Lazer (Muxagata) foram os projetos vencedores do Orçamento Participativo de Fornos de Algodres.

Segundo o município, este ano votaram 1.079 cidadãos do concelho. «Esta edição contou novamente com uma forte participação quer na definição dos projetos para cada localidade, quer na escolha dos melhores projetos para o concelho», refere a autarquia em comunicado, sublinhando que o Orçamento Participativo promoveu a participação da comunidade, o debate entre eleitos, técnicos e comunidade.