GNR apreende armas num caso de violência doméstica no Fundão

A GNR identificou um homem de 55 anos, no concelho do Fundão, e apreendeu duas armas de fogo no âmbito de um processo de violência doméstica.

Segundo o Comando Territorial de Castelo Branco, militares do posto local apuraram que o suspeito exercia, «há vários anos, violência física e psicológica sobre a sua esposa de 55 anos e os seus filhos de 18 e 24 anos» e, «de forma reiterada, agredia e ameaçava de morte» as vítimas.

No seguimento de diligências, a GNR deu cumprimento a um mandado de busca domiciliária na passada segunda-feira, no âmbito da qual foram apreendidas duas caçadeiras. O indivíduo, dependente do consumo de bebidas alcoólicas, foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial do Fundão.