Detido de 25 anos na Covilhã por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Castelo Branco deteve no dia 29 de setembro um homem de 25 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho da Covilhã.

Durante a ação policial, os militares da GNR detetaram um indivíduo com comportamento suspeito e procederam à sua abordagem e identificação. Foi apurado que o suspeito já se encontrava referenciado pela prática deste tipo de crime. Na sequência da revista pessoal, foi confirmada a posse de produto estupefaciente, tendo sido apreendidas 66 doses de canábis e 2.081 doses de MDMA.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Covilhã.