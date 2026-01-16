Cerca de 20 milhares-reais mortos no Leomil (Almeida)

O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e a GNR estão a investigar as causas da morte de cerca de 20 milhafres-reais na zona do Leomil, no cocnelho de Almeida. As aves de rapina poderão ter sido envenenadas e foram encontradas na segunda-feira por um popular que alertou as autoridades.

«Estão em curso os procedimentos previstos em situações como a presente. Assim que sejam conhecidos os resultados das análises forenses às provas e indícios recolhidos no local o ICNF tomará, no âmbito das suas competências, as providências que venham a revelar-se necessárias», adianta o ICNR em comunicado enviado a O INTERIOR.

O milhafre-real é uma ave de rapina das mais ameaçadas de extinção na península Ibérica, sendo costume avistá-la no interior Norte português. Entre novembro e fevereiro, estes animais recebem a companhia de similares da Europa Central e do Norte, nidificando, pela Primavera, mais a sul.

O milhafre-real tem estatuto de protecção e está classificada no Livro Vermelho como Criticamente em Perigo (para a população residente) ou Vulnerável (para a invernante).