Autarquia do Fundão cria gabinete para apoiar afetados pela tempestade Kristin

A Câmara do Fundão, em colaboração com as Juntas de Freguesia, está a proceder ao levantamento dos prejuízos causados pela tempestade Kristin e a apoiar os afetados na elaboração de candidaturas aos apoios.

Para tal, foi criado um gabinete, instalado no Casino Fundanense, no centro da cidade, onde funciona o Gabinete de Proteção Civil, e uma linha de apoio para auxiliar os munícipes afetados pelas intempéries a submeter os formulários para os apoios disponíveis, na plataforma disponibilizada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDRC) do Centro. O levantamento de danos incide em infraestruturas e equipamentos municipais, equipamentos das coletividades e instituições particulares de solidariedade social (IPSS), edificado religioso e património cultural. Há ainda candidaturas para inventariação e reporte de prejuízos no âmbito de habitações particulares, agricultura e empresas, que também deverão ser submetidas no portal da CCDR do Centro.

Recorde-se que o mau tempo que se tem registado nas últimas semanas, com especial destaque para a tempestade Kristin, provocou no concelho do Fundão danos significativos em infraestruturas, equipamentos públicos e privados, rede viária, habitações e serviços essenciais, nomeadamente de energia e telecomunicações. Registaram-se também quedas de árvores, muros, estruturas, postes e linhas de eletricidade e comunicações, além de algumas derrocadas e levantamento de telhados. Apesar destes danos, o município avançou entretanto com uma ação de solidariedade para com a “irmã” Marinha Grande, cidade com qual é geminado, por ser uma das cidades mais atingidas da região Centro. A situação de calamidade vigorou até ao passado domingo em 68 concelhos, entre os quais o do Fundão, tendo o Governo anunciado medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.