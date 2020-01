Aulas abertas na Escola Superior de Turismo e Hotelaria sobre Património Histórico e Cultural

A Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH) do Instituto Politécnico da Guarda, em Seia, promove esta quarta-feira duas aulas abertas sobre património histórico e cultural.

As sessões são realizadas no âmbito da Unidade Curricular de Património Histórico e Cultural e a primeira decorre pelas 11 horas e será dedicada ao tema “A Rota do Românico – Uma Experiência Fundada na História”, por José Augusto Costa.

Para as 14h30 está agendada a segunda aula dedicada ao “Ecomuseu do Barroso – Património Cultura e Turismo”, por David Teixeira. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados.