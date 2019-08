Arquitetura moderna de Foz Côa em exposição no metro de Lisboa

O Centro de Alto Rendimento do Pocinho, o Museu do Côa e a Adega da Quinta da Touriga, situados em Vila Nova de Foz Côa, estão patentes na exposição “Prémio Arquitetura do Douro”, que pode ser vista na estação Baixa-Chiado do metro de Lisboa.

A retrospetiva dedicada aos cinco vencedores deste galardão inclui também o Armazém da Quinta do Portal, em Sabrosa, e o Museu da Vila Velha, em Vila Real. A mostra é organizada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e pelo Metropolitano de Lisboa até ao final do mês. Entretanto, está a decorrer até 30 de setembro o período de submissão de candidaturas da nova edição do Prémio Arquitetura do Douro. Podem concorrer «intervenções de construção, conservação e reabilitação de edifícios ou conjuntos arquitetónicos, bem como intervenções de desenho urbano em espaço público».