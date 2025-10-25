Política

Daniela Capelo tomou posse como presidente da Câmara de Pinhel

25 Outubro, 2025
Escrito por Luís Martins

Daniela Capelo (PSD) tomou posse, este sábado, como presidente da Câmara de Pinhel, numa sessão que juntou centenas de pessoas no Centro Logístico da “cidade-falcão”. A única mulher a presidir a uma autarquia no distrito da Guarda elencou as suas prioridades para o mandato que agora começa, assumindo que pretende manter a «trajetória reformista» e «o lugar de destaque que Pinhel alcançou no Portugal 2020, sendo uma referência nacional» na execução dos fundos comunitários.

Daniela Capelo, até agora vice-presidente do município, disse esperar que a oposição seja «construtiva, colaborante e sempre motivada pelo superior interesse público das populações e do território». Além de Daniela Capelo, o novo executivo pinhelense é composto por Carlos Videira dos Santos (PSD), Cláudia Pires (PSD), António Ruas (Unidos Por Pinhel) e Alexandre Raposo (Unidos Por Pinhel).

Daniela Capelo foi eleita com 49,27 por cento dos votos (2.919) e conseguiu três mandatos no executivo municipal, onde o movimento independente Unidos Por Pinhel assegurou dois vereadores fruto de 40,23 por cento dos votos (2.383). O Chega conseguiu 6,06 por cento (359) e a CDU 1,11 por cento (66)

A Assembleia Municipal continua a ser presidida por Ângela Guerra (PSD).

