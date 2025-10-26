Desporto

Gouveia empata, Sp. Mêda e Sp. Covilhã perdem no Nacional Sub19 da IIª Divisão

26 Outubro, 2025
Escrito por Luís Martins

O Desportivo de Gouveia empatou 1-1 na Anadia, este sábado, em jogo do Nacional Sub19 da IIª Divisão. O golo dos serranos foi marcado por Simão Pereira, aos 76′. Após seis jornadas, os serranos ocupam o terceiro lugar da série B com 11 pontos, No mesmo grupo, o Sporting da Mêda foi goleado 5-0 na receção ao Penafiel e continua sem pontuar, permanecendo no último lugar.

A série B é liderada pelo Feirense com 16 pontos. Já na série C, o Sporting da Covilhã perdeu 1-0 na visita ao Oriental (Lisboa) e é nono classificado da geral, comandada pelo adversário de sábado.

