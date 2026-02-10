Daniela Capelo é a nova presidente do Conselho Regional da CCDR Centro

O Conselho Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, elegeu esta terça-feira Daniela Capelo enquanto nova presidente.

Daniela Capelo, autarca da Câmara Municipal de Pinhel, vai presidir a este órgão nos próximos quatro anos afirmando que «a CCDR Centro tem aqui um papel determinante: apoiar os territórios na recuperação, promover soluções articuladas e contribuir para políticas públicas que reforcem a resiliência regional, a adaptação às alterações climáticas e a proteção das pessoas e dos bens».

O Conselho Regional é o órgão que assegura a representatividade dos vários interesses e entidades relevantes para a prossecução da missão e das atribuições da CCDR Centro, garantindo a respetiva execução e acompanhando a atividade do Conselho Diretivo.