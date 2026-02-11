Samuel Rodrigues é campeão nacional sub18 dos 1.500 e 800 metros

Vários atletas da região estiveram em destaque nos Campeonatos Nacionais de sub18 de pista curta, que decorrem em Braga, no fim de semana.

O senense Samuel Rodrigues foi um deles ao fazer a dobradinha e conquistar mais dois títulos para o seu historial. No sábado, o atleta do Centro de Atletismo de Seia (CAS) sagrou-se campeão nacional sub18 dos 1.500 metros com o tempo de 4m03s64’ e no domingo repetiu a proeza, mas desta vez ao vencer a prova dos 800 metros com a marca de 1m57s18’, estabelecendo um novo recorde pessoal. Por sua vez, Isabel Laginhas (ACR Senhora do Desterro, São Romão) sagrou-se vice-campeã nacional nos 3.000 metros marcha com o tempo de 14m22s25’. O colega de equipa Tiago Jesus não foi além do 11º lugar nos 1.500 metros e do 17º nos 3.000 metros, duas provas com forte concorrência. Já o Grupo de Convívio e Amizade nas Donas (GCAD), do Fundão, conseguiu três títulos nacionais de sub18. António Barata é o novo campeão do lançamento do peso de 5kg com a marca de 14,78 metros. Madalena Silva venceu a prova do salto em altura com 1,67 metros e estabeleceu um novo recorde dos campeonatos. Por último, Afonso Lindeza dominou os 5.000 metros marcha, que concluiu com a marca de 26m22s68’.