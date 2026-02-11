La Vie Guarda celebra Dia dos Namorados com programação especial

O La Vie Guarda tem uma programação especial pensada para o Dia dos Namorados, no próximo sábado (14) com o mote “Amor em cada verso”. O Centro Comercial guardense vai ser o ponto de encontro para «casais, amigos e famílias que queiram festejar o amor com animação, música e experiências únicas».

Entre as 14 e as 20 horas deste sábado os visitantes podem passar por um vídeobooth, no piso 1, para «registar momentos divertidos e criar lembranças inesquecíveis». Á noite, a partir das 20 horas, há música com os Diamar que vão criar uma «atmosfera perfeita para celebrar o amor e amizade».