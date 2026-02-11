Torneio do Sport Tortosendo e Benfica com 56 participantes

Cinquenta e seis xadrezistas, de oito nacionalidade, diferentes escalões etários e de 11 clubes, participaram no torneio do 104º aniversário do Sport Tortosendo e Benfica, na Covilhã.
A prova caracterizou-se pelo equilíbrio e qualidade, uma vez que, até à última ronda, seis jogadores podiam alcançar o título na competição principal. Nuno Martins (Gimnásio Clube da Covilhã) foi o grande vencedor do grupo A, seguido por Domingos Francisco (Desportivo Castelo Branco) e Mathias Nielsen (Sandomil). Sara Gil (CX UGT Viseu) foi a vencedora feminina. Diogo Gil (sub14), João Cruz (sub16), Hossein Tahmasebi (sub18), Nuno Martins (+ 50) e José Nascimento (+ 65) venceram os respetivos escalões etários. Já no grupo B, que contou com a participação dos “alunos” da escolinha de xadrez que o Gimnásio tem a funcionar desde o início do ano, o vencedor foi Álvaro Nicolau. Na segunda posição lugar ficou Luís Raposo e Anna Shippers (Sandomil) fechou o pódio e foi também a vencedora feminina.
Afonso Tomás (sub8), José Tomás (sub10), Gabriel Pinto (sub12), Luís Raposo (sub14), Álvaro Nicolau (sub16), Ana Ulbrich (sub18) e Danilo Fonseca (sub20) foram os restantes vencedores neste grupo. O árbitro da prova foi Francisco Madeira, enquanto Romeu Afonso foi o diretor do torneio.
