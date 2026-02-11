André Amaro, de Aldeia do Bispo, está a participar no Festival da Canção 2026

Natural de Aldeia do Bispo, no concelho do Sabugal, André Amaro é um dos 16 participantes do Festival da Canção de 2026. A competição é composta por duas semi-finais e uma final, que vão decorrer nos dias 21 de fevereiro, 28 de fevereiro e 7 de março, respetivamente.

André Amaro cresceu na fronteira entre Portugal e Espanha, um «território onde o fado e o flamenco se entrelaçam naturalmente». O jovem raiano começou a carreira como vocalista dos Sangue Ibérico, que participaram no Got Talent Portugal 2016, tendo chegado à final, e dez anos depois vai apresentar o tema “Dá-me a tua mão” no palco do Festival da Canção, sempre com o pensamento de conseguir ser o escolhido para representar Portugal na Eurovisão.

Certo é que foi em 2019 que André Amaro apostou na carreira a solo tendo-se estreado com o disco “Meu Lugar”, um pop com influências ibéricas, e já colaborou com artistas nacionais como Diogo Piçarra, Boss AC e AGIR, por exemplo.

É a 60ª edição do Festival da Canção que, todos os anos, apura o representante de Portugal na Eurovisão. Em cada semifinal são apresentados oito temas, dos quais são escolhidos cinco para passarem à próxima fase (final). As várias fases do concurso vão ser transmitidas em direto na RTP 1, RTP Internacional e RTP Play.