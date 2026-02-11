“12 Kms Manteigas-Penhas Douradas” a 1 de março

Estão a decorrer as inscrições para a 43ª edição da corrida de montanha “12 Kms Manteigas-Penhas Douradas”, que se realizará a 1 de março, numa organização do Centro de Cultura e Desporto (CCD) dos Trabalhadores da Câmara de Manteigas.

É a mais antiga prova do género do país e consiste na tradicional subida entre a vila serrana e o lugar das Penhas Douradas, contemplando ainda uma caminhada, não competitiva e também predominantemente em subida, de cerca de sete quilómetros. A atividade conta com o apoio da autarquia e a organização vai doar um euro por cada inscrição à Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Centro. A corrida e a caminhada estão abertas à participação de todos, em representação individual ou coletiva (escolas, clubes, associações desportivas, etc.), masculinos e femininos. As inscrições terminam a 25 de fevereiro através do link https://www.meutempo.pt/prova?12km-manteigas-penhasdouradas-2026 , onde também há mais informações sobre a iniciativa. Os vencedores da classificação geral masculina e feminina recebem, cada um, 300 euros, enquanto a melhor atleta feminina levará para casa um prémio de 200 euros.