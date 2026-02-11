Braga afasta Guarda Up do acesso ao Nacional sub16

Os sub16 do Guarda Up não conseguiram o apuramento para o Campeonato Nacional do escalão.

No último fim de semana, os comandados de Daniel Branquinho perderam os dois jogos com o Sporting de Braga, na fase de qualificação zona Norte 1. No sábado, a jogar em casa, os guardenses até entraram bem e venceram os dois primeiros quartos do encontro, mas o intervalo foi decisivo para os bracarenses, que deram a volta ao resultado e venceram por 17-12 e 21-15. O resultado final ficou em 62-56. No dia seguinte, em Braga, o Guarda Up voltou a mostrar bons argumentos, mas foi novamente derrotado por 73-67. Numa partida mais equilibrada, os visitantes ganharam o primeiro quarto (14-23), perderam o segundo (29-13), empataram o terceiro (17-17) e voltara a ganhar o último (13-14).