Governo concede tolerância de ponto a trabalhadores públicos na terça-feira de Carnaval

O Governo concedeu tolerância de ponto aos trabalhadores da Função Pública nos serviços da administração direta do Estado e nos institutos públicos na terça-feira de Carnaval, segundo anunciou esta quarta-feira o gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

“O primeiro-ministro, Luís Montenegro, assinou o despacho que concede tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado e nos institutos públicos no dia 17 de fevereiro de 2026, terça-feira, dia de Carnaval“, pode ler-se no comunicado divulgado.