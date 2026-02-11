Trail da Cabeça Alta em Videmonte no dia 22

A freguesia de Videmonte (Guarda) acolhe no dia 22 a primeira edição do Trail da Cabeça Alta, que vai decorrer em trilhos e caminhos do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE).

A competição inclui um trail longo de 26 quilómetros, um trail curto de 14 quilómetros e uma caminhada de 12 quilómetros. As inscrições já estão a decorrer (https://stopandgo.net/events/trail-da-cabecalta-2026). A prova é promovida pela Associação Cultural e Social de Videmonte, com o apoio do município da Guarda.