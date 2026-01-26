António José Seguro vai votar antecipadamente na Guarda no domingo

António José Seguro vai regressar à Guarda no próximo domingo, dia 1 de fevereiro, mas desta vez para votar antecipadamente para a segunda volta das Presidenciais, apurou O INTERIOR.

O candidato apoiado pelo PS vai exercer o seu direito de voto pelas 11 horas, nos Paços do Concelho, realizando depois, se as condições meteorológicas o permitirem, o percurso até ao Jardim José de Lemos para se encontrar com apoiantes e simpatizantes.

À tarde (15 horas), Seguro participará num comício no Teatro Cine de Gouveia. A escolha tem um significado. É que António José Seguro foi eleito presidente da Assembleia Municipal em 2001, nas autárquicas em que o social-democrata Álvaro Amaro derrotou o histórico Santinho Pacheco e conquistou para o PSD um bastião socialista.

António José Seguro acabaria por não cumprir o mandato, tendo sido substituído por José Chaves Rosa.