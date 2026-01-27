Festa do Chichorro realiza-se este fim-de-semana em Vila Mendo

A Festa do Chichorro realiza-se este sábado, 31 de janeiro, em Vila Mendo, freguesia de Vila Fernando. Uma iniciativa inspirada nos costumes e hábitos associados à prática ancestral da matança do porco.

O rei da festa será o chichorro, petisco feito com a gordura do porco e cozinhado como antigamente em panelas de ferro. O programa da iniciativa inclui música, animação e demonstrações gastronómicas. A iniciativa integra o ciclo de Festivais de Cultura Popular promovido pelo Município da Guarda.