Taça de Honra AF Guarda: Quartos de final jogam-se no domingo

Disputam-se este domingo os quartos de final da Taça de Honra da AF Guarda e que conta com uma única equipa do Distrital da IIª Divisão, o Nespereira.

O sorteio ditou os jogos Vila Franca-Aguiar da Beira, Gouveia-Soito, Nespereira-Vilanovenses e Sp. Mêda-Sp. Vilar Formoso. Também os jogos das meias finais, a realizar em abril, já foram sorteados e vão opor os vencedores do Vila Franca-Aguiar e do Gouveia-Soito, bem como as formações vitoriosas das partidas Nespereira-Vilanovenses e Sp. Mêda-Sp. Sabugal. A final da Taça de Honra da AF Guarda será jogada a 16 de maio no estádio municipal da cidade mais alta.