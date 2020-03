Sc Mêda segura liderança da distrital com vitória frente ao Soito

Após 18 jornadas, o Sp. Mêda continua em primeiro, conquistando mais uma vitória, de 1-3, frente ao Soito.

O clube mantém-se líder mas com apenas dois pontos de vantagem sobre o Manteigas e cinco sobre o Vila Cortês do Mondego, que esta tarde venceu o Estrela Almeida por 3-1. Este último encontra-se na última posição da tabela, com 4 pontos.

Nas restantes partidas o Manteigas goleou o Vilar Formoso, que perdeu 1-5, enquanto o Fornos de Algodres arrebatou o Vila Nova de Foz Côa com seis bolas a zero. O Trancoso venceu o Gouveia por 5-1, e o Aguiar da Beira bateu o Vila Franca das Naves por 1-0.

Os Vilanovenses ficaram-se pelo empate a uma bola frente ao Celoricense.