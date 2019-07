Rodrigo António é o novo médio do Sporting da Covilhã, segundo anúncio feito ontem pelo clube nas redes sociais.

Na última época, o brasileiro de 31 anos jogou pelo Irtish, do Cazaquistão, e pelo Bnei Sakhnin, de Israel, no ano anterior.O novo reforço do clube serrano já alinhou também no Paços de Ferreira, Olhanense, Marítimo e Belenenses.

Após esta contratação falta ainda um extremo para completar o plantel de Ricardo Soares, que defronta hoje o Varzim.