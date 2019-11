Manteigas mantém liderança da distrital da Guarda

O Manteigas mantém-se no comando do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda, com os resultados da quinta jornada da prova, disputada este domingo.

Os serranos foram venceram 1-0 em casa frente ao Vilar Formoso, enquanto Vila Franca das Naves venceu o Aguiar da Beira por 2-0 no Estádio do Picoito.

Nos restantes jogos, o Vila Nova de Foz Côa empatou em casa a duas bolas com o Fornos de Algodres, o Estrela Almeida perdeu por 1-6 frente ao Vila Cortês do Mondego, e o Gouveia venceu Trancoso por 2-0.

Já o Mêda saiu vencedor na partida que terminou com 6-0 frente ao Soito e o Celoricense ganhou por 3-1 aos Vilanovenses, no jogo em Celorico da Beira.