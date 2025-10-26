Gouveia novamente derrotado no Campeonato de Portugal

O Desportivo de Gouveia continua sem ganhar no Campeonato de Portugal e somou este domingo a sexta derrota consecutiva. Os gouveenses perderam pela margem mínima na receção ao Florgrade, de Cortegaça, na sétima jornada da prova.

Num jogo muito dividido, o único golo da partida foi apontado aos 47′, por Ivo, no início do segundo tempo. Os locais foram atrás do prejuízo, mas sem eficácia e até ficaram reduzidos a dez a partir dos 81′. O Desportivo mantém-se como “lanterna vermelha” da série B com um ponto.